Ein wolkenreicher Dienstag

Am Dienstag wechseln sich auf der Ostalb viele Wolken und etwas Sonne ab. Ganz vereinzelt kann sich kann es auch noch etwas regnen. Die Spitzenwerte liegen bei 14 bis 18 Grad. 14 Grad werden es in Neresheim, 15 in Bopfingen, 16 in Ellwangen, 17 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 18 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 6 bis 1 Grad. Am Mittwoch tagsüber gibt es viel Sonnenschein bei maximal 17, örtlich auch 18 Grad. Am Donnerstag und Freitag bleibt uns das freundliche Wetter erhalten. Es wird noch etwas wärmer, maximal 21 Grad am Donnerstag und bis zu 24 Grad am Freitag.