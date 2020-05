Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

9.12 Uhr: Der Außenzaun an der Ostseite der LEA wurde beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

8.55 Uhr: Gute Nachrichten am Morgen: Weniger aktive Fälle und kein weiterer Todesfall durch Corona im Ostalbkreis. Das sind die aktuellen Zahlen in interaktiven Diagrammen dargestellt.

8.42 Uhr: Seit diesen Montag sind Friseursalons wieder geöffnet. Aber wie funktioniert das überhaupt mit Maske und all den Hygienemaßnahmen? SchwäPo-Redakteur Tobias Dambacher konnte sich gleich am ersten Tag einen Termin ergattern und hat den Selbstversuch gemacht. So hat er den Friseurbesuch nach der Zwangsschließung erlebt.

8.30 Uhr: Der Gmünder Einzelhandel lädt zum Gewinnspiel ein und setzt Preise im Gesamtwert von 5000 Euro aus. Die Mitgliedsgeschäfte geben nun Postkarten mit Gewinnchance an Kunden aus. Viel Spaß beim Shoppen und toi toi toi.

8.15 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung hat der IC 2162 nach Stuttgart (planmäßige Abfahrt 9.02 Uhr in Aalen) rund 14 Minuten Verspätung. Das meldet die Bahn.

8.05 Uhr: Noch eine Gefahrenstelle auf der B29: In Fahrtrichtung Aalen zwischen Remshalden-Geradstetten und Winterbach liegen Gegenstände auf der Fahrbahn.

8 Uhr: Wichtige Info für alle Stuttgart-Pendler: Am Kappelbergtunnel auf der B14 wird es heute zwischen 9.30 Uhr und 16.30 Uhr Wartungsarbeiten in Fahrtrichtung Stuttgart geben. Rechnen Sie hier mit Verzögerungen.

7.54 Uhr: Gefahr auf der A7 Ulm Richtung Würzburg: Dort liegen zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau Reifenteile auf dem rechten Fahrstreifen.

7.50 Uhr: Die Kreisstraße zwischen Waldstetten und Straßdorf ist bald wieder frei. Seit diesen Montag regelt noch eine halbseitige Sperrung den Verkehr.

7.49 Uhr: Die Gefahr auf der B29 zwischen Stuttgart und Aalen auf Höhe Urbach durch eine Holzpalette besteht nicht mehr.

7.17 Uhr: Die Polizei hat die Ermittlungen zum tragischen Unfalltod des 17-jährigen Schülers, der in der Nacht zum Sonntag auf der B 290 zwischen Jagstzell und Ellwangen verunglückte, abgeschlossen. Ursache war nicht angepasste Geschwindigkeit sowie fehlende Fahrpraxis.

6.51 Uhr: Der Ostalbkreis regelt die Nutzung von Müllsparsäcken neu. Das hat der Auschuss für Umwelt und Kreisentwicklung am Montag beschlossen. Um wie viel die schwarzen Behältnisse teurer werden, was der Grund für die Änderung ist und welche Alternative besteht.

6.43 Uhr: Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dennoch wird die Sonne sich nicht so gut durchsetzen können. Tim Abramowski weiß mehr übers Wetter und wie es in den kommenden Tagen weiter geht.

6.12 Uhr: Bosch-AS droht der Corona-Schock. Laut Angaben von Gewerkschaft und Betriebsrat könnte sich deshalb die Zahl der Stellen, die Bosch streichen will, um 15 bis 20 Prozent, also um bis zu 400, erhöhen. Der Konzern äußerte sich nicht und verwies auf eine Stellungnahme, die an diesem Dienstag folgen soll.

6.10 Uhr: Auf den Straßen sieht es an diesem Morgen noch gut aus. Kommen Sie gut ans Ziel! Auch die Bahn meldet keine Verspätungen. Allen Pendlern eine gute Fahrt!

6.10 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.