„Kollosale Aufwertung“ der Hardtstraße fast abgeschlossen

Baustelle „Der Straßenbau hat in Waldstetten eine hohe Priorität“, betont Bürgermeister Michael Rembold. Dass das keine leeren Worthülsen sind, ist in der Hardtstraße zu sehen. Bauarbeiter haben dort in den vergangenen Monaten die Straße nicht nur erneuert und erweitert, sondern auch eine Parkfläche mit Pflanzenbeet angelegt und neue Gas-, Strom- und Wasserleitungen im Untergrund verlegt. Mehr als eine Millionen Euro hat die Gemeinde für die Sanierung der Straße ausgegeben – das Ergebnis sei eine „kolossale Aufwertung“ des Straßenzugs, meint Rembold. Bis Donnerstag, 7. Mai, bringen die Bauarbeiter nun den finalen Feinbelag auf, anschließend wird die Hardtstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Text/Foto: jas