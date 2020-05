Lehrerinnen nähen Schutzmasken

Heubach. Nähmaschine und Schere statt Lehrbuch und Tafel: Lehrerinnen der Schillerschule Heubach haben für die Schulgemeinschaft 100 Masken genäht. Denn auch in der Gemeinschaftsschule gilt, seit der Schulbetrieb am vergangenen Montag teilweise wieder aufgenommen wurde, Maskenpflicht. Die masken seien „eine ideale Ergänzung zu den von der Stadt Heubach bereitgestellten Masken“, so die Lehrkräfte. Das Material für die selbstgenähten Behelfsmasken stammt aus privaten Spenden und einer Spende der Firma Triumph.