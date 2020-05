Imbiss „to go“ in Lauterburg

Essingen-Lauterburg. „Auch in Lauterburg gibt es einen Imbiss to go“, teilt Ulrike Barth von „Uli’s Imbiss“ mit. Damit bezieht sich Barth auf die Familie Weeber, die an der Hauptstraße in Essingen/Abzweigung Riedweg einen Imbissstand eröffnet hat.

Geöffnet sei Uli’s Imbiss in Lauterburg immer ab 12 Uhr, „wenn nicht gerade Unwetter herrscht“. Ihre Spezialität sei „Currywurst spezial“ mit einer scharfen Paprikapaste.