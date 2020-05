Heckenbrand in Durlangen

Durlangen. Laut Polizeiinformationen geriet am Dienstagmittag gegen 13 Uhr eine zwei Meter hohe Hecke in Durlangen in Brand. Zuvor wollte eine 71-jährige Frau in der Täferroter Straße mit einem Bunsenbrenner Unkraut entlang dieser Hecke vernichten. Hierbei geriet die Hecke in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Durlangen gelang es der Eigentümerin jedoch selbst die Hecke wieder zu löschen.