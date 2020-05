Raubüberfall auf Norma-Filiale in Unterkochen

Aalen-Unterkochen. Kurz nach 20 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei wegen eines Überfalls auf die Norma-Filiale in Unterkochen alarmiert. „Die Ermittlungen sind erfolgreich verlaufen – sowohl was die Täter, als auch was die Beute betrifft“, erklärte ein Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Wenige Minuten nach Eintreffen haben die Polizeibeamten, so der Sprecher, zwei Tatverdächtige festnehmen können. Mehr war allerdings aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht mehr zu erfahren.