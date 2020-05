Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.08 Uhr: Die Coronakrise bringt auch den VfR Aalen in die Bredouille. Keine Zuschauer bedeuten rund 80.000 Euro weniger. Der Lizenzantrag für die Regionalliga wird in der kommenden Woche eingereicht.

7.53: Achtung Verkehrsteilnehmer: Auf der A7 Ulm-Würzburg in Höhe Giengen/Herbrechtingen ist ein Hund auf der Fahrbahn. In beiden Richtungen bitte vorsichtig fahren!

7.50 Uhr: In Unterkochen hat es am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen Raubüberfall in einer Norma-Filiale gegeben. Die Ermittlungen waren erfolgreich, sagte ein Polizeisprecher am Abend.

7.20 Uhr: Wie geht es weiter mit Schulen und Kitas, wie sieht es mit der Gastronomie und Hotellerie aus? Wann gibt es Lockerungen für den Sport und Vereine. All das wollen die Regierungschefs heute mit Bundeskanzlerin Angela Merkel besprechen.

7 Uhr: Achtung Stuttgart-Pendler: Auf der B14 zwischen Kappelbergtunnel und Stuttgart hat sich ein Unfall mit einem Laster ereignet. Die rechte Spur ist blockiert. Es staut sich auf zwei Kilometern.

6.47 Uhr: Eine Woche Maskenpflicht - Aalens Polizeisprecher Holger Bienert spricht im Interview darüber, wie die neue Verordnung von der Bevölkerung aufgenommen wurde.

6.22 Uhr: Gute Nachrichten für diesen Mittwoch: Das schlechte Wetter verabschiedet sich. Heute wird es sehr freundlich. Tim Abramowski hat die Aussichten für die kommenden Tage.

6.10 Uhr: Die Landesstraße zwischen Schäufele/B19 und Pommertsweiler ist heute und morgen wegen Beschilderungsarbeiten von 7 Uhr bis 12 Uhr halbseitig gesperrt.

6.10 Uhr: Die Gefahr durch das tote Wildschwein besteht nicht mehr.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahn-Pendler. Aktuell liegen keine Informationen für Verspätungen oder Zugausfälle vor.

6.05 Uhr: Starten wir mit einer eher ungewöhnlichen Meldung auf den Straßen: Auf der B29 Nördlingen Richtung Aalen zwischen Hüttlingen/B19 und Aalen-Affalterried liegt ein totes Wildschwein auf der Fahrbahn. Fahren Sie hier besonders vorsichtig.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem schönen Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.