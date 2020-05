Flucht vor Polizeikontrolle auf der B29

Böbingen/Essingen. Am Mittwochmorgen flüchtete ein 22-Jähriger mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle auf der B29. Wie die Polizei berichtet, hatten die Beamten im Bereich Böbingen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Als der junge Mann die Kontrolle sah, bremste er sein Fahrzeug ab, wendete verbotener Weise auf der Bundesstraße und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Aalen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann in Essingen in der Margarete-Steiff-Straße anhalten. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass er vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und wohl unter Drogeneinwirkung stand. Er musste die Ordnungshüter deshalb mit zur Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die Ermittlungen dauern an.