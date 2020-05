Musik und Worte zum Muttertag

Schwäbisch Gmünd. Auf dem Youtube-Kanal der Evangelischen Kirche Schwäbisch Gmünd kann ab dem kommenden Sonntag, 10. Mai, im Kulturprogramm unter dem Titel „Worte der Hoffnung“ ein rund 20- bis 25-minütiger Beitrag des Konzertpianisten Michael Nuber zusammen mit der Dekanin Ursula Richter angeschaut werden. Aufgenommen wurde das Video in der Augustinuskirche.

Die Dekanin liest Texte aus dem evangelischen Gesangbuch vor – unter anderem: „Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt“ von Schalom ben Chorin. Und Michael Nuber interpretiert derweil Klaviermusik von Wolfgang Amdadeus Mozart, Frédéric Chopin, Franz Liszt und Claude Debussys.

Dekanin Richter und Michael Nuber, der seit 16 Jahren Kirchengemeinderat ist und derzeit in der Berzirkssynode, im Kirchenbezirksausschuss sowie in zahlreichen anderen Ausschüssen sitzt, wollen mit diesem Programm am kommenden Sonntag, dem Muttertag, allen Müttern eine Freude bereiten und mit Worten und Musik einen positiven Akzent in dieser schwierigen Zeit setzen und Kraft, Hoffnung und frühlingshafte Gefühle allen Menschen schenken.