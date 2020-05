Maialtar in St. Bartholomäus

Bartholomä. In der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Bartholomä ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein Maialtar hergerichtet worden. Gläubige Christen sind somit auch in diesem Jahr dazu eingeladen, vorbeizuschauen. Gemäß dem Liedtext „Maria Maienkönigin, dich will der Mai begrüßen. O segne ihn mit holdem Sinn und uns zu deinen Füßen“ wollen die Gläubigen die Fürsprache und den Segen Mariens in dieser Zeit und für alle Anliegen erbitten. Maria wird von den katholischen Gläubigen als Fürsprecherin in vielen Nöten seit jeher angerufen.