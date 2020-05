Bund und Länder entscheiden weitere Lockerungen - Kontaktbeschränkung bleibt bis 5. Juni

Berlin. Bei einem Spitzengespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ging es am Mittwoch erneut um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise und um weitere Lockerungen. Wie geht es in Baden-Württemberg weiter mit Kitas, Schulen und Gastronomie?

Die Bundesregierung wolle die Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen offenbar den Ländern überlassen. Details will Ministerpräsident Kretschmann am Nachmittag bekannt geben.

Um 15.41 Uhr spricht Merkel: Die Entwicklung sei sehr erfreulich. „Wir haben es in großen und ganzen geschafft, Ansteckungsketten nachvollziehen zu können.“ Das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, sei erreicht.

Kontaktbeschränkung bis 5. Juni - Geisterspiele erlaubt

Bund und Länder haben die Kontaktbeschränkungen in Deutschland grundsätzlich bis 5. Juni mit Lockerungen. Die Fußball-Bundesliga darf mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Das genaue Datum werde die Deutsche Fußball-Liga selbst festlegen. Auch Lockerungen für den Amateursport werden erarbeitet.

Alle Geschäfte dürfen öffnen

Alle Geschäfte in Deutschland sollen unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigten sich darauf, die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern aufzuheben.

Präsenzunterricht nach den Pfingstferien

Alle Schüler in Baden-Württemberg sollen nach den Pfingstferien zumindest wieder zeitweise zur Schule gehen. Der Präsenzunterricht werde dann mit dem Lernen zu Hause kombiniert, teilte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) mit.

Weiterhin gelten die Hygienevorschriften, der Abstand von 1,5 Metern und die Pflicht des Mund-Nasen-Schutz, außerdem sei die Kontaktbeschränkung wesentlicher Bestandteil der Maßnahmen. Ergänzt werden diese dadurch, dass sich zwei Haushalte in der Öffentlichkeit aufhalten dürfen.

Bundesländer entscheiden selbst

Entscheidungen einzelner Bundesländer blieben davon unberührt: Die Corona-Lockerungen sollen Länder jeweils für sich treffen

Zur Ausweitung der Notbetreuung für Kinder würden die Bundesländer Konzepte selbst erarbeiten. Weiter müsse eine Kontaktperson wieder Zugang zu Pflegebedüftigen, insbesondere auch älteren Menschen haben, so Merkel.

Auch sollen die Bundesländer selbst Konzepte für kulturelle Veranstaltungen wie Theater, Kino und Oper entwickeln. Im Gesamten spricht Merkel von einem „ausgewogenen Beschluss“.

Ein Notfallmechanismus werde dann in einzelnen Regionen eingreifen: Sobald die Zahlen in einem Landkreis wieder steigen werden, sollen die Maßnahmen wieder verschärft werden.