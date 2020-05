Mit Abstand der Livemusik lauschen

Alfdorf. Einsam und verlassen spielt der Musiker Ralf Hager aktuell seine Gitarrenlieder jeden Sonntag am Eisenbachstausee bei Alfdorf. „Boat on the river“ und andere Titel von Pink Floyd bis zu Pink ohne Floyd erklangen am Kiesplatz beim Ständle – ohne Publikum wegen der Corona-Pandemie. Für die Kulturbranche stellten die Verordnungen einen großen Einbruch dar, sagt er. Die meisten Gastro- und Kulturbetreiber lebten vor allem von den Einnahmen über die sonnigen Sommermonate. Ebenso die Künstler der Theater- und Musikbranche. Dem Musiker zuzuhören, war am vergangenen Sonntag aber trotz Corona möglich. Denn auch mit ausreichend Abstand zum Musiker und untereinander können Zuhörer der Musik des Solokünstlers lauschen.

Viele Künstler und Musikbegeisterte hoffen nun auf eine Lockerung der Pandemie-Auflagen, damit die Bands der vergangenen Jahre wie die Grooveteeth, Saint’s Sin, Dr. Drunk’n Stoned, Udo G. mit Band, Apollon und Moert wieder am Eisenbachstausee aufspielen können.