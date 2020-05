Am Donnerstag scheint wieder ausgiebig die Sonne

Am Donnerstag wird das Wetter auf der Ostalb wieder sehr freundlich. Es gibt viel Sonnenschein bei maximal 18 bis 22 Grad. 18 Grad werden es in Neresheim, 19 in Bopfingen, 20 in Ellwangen, 21 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 22 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 9 bis 5 Grad. Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird noch etwas wärmer, bis 24 Grad. Am Samstag gibt es einen Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne. Teilweise kann es auch etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad. Der Sonntag wird ein leicht wechselhafter Tag. Es wird immer wieder mal nass, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei knapp über 20 Grad.