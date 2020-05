Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. An diesem Freitag wechseln sich Sonne und Wolken auf der Ostalb ab. Die Spitzenwerte liegen bei 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Ellwangen, 22 in Bopfingen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 24, örtlich auch 25 Grad.

Am Samstag gibt es einen Mix aus vielen Wolken und etwas Sonne, vereinzelt kann es auch regnen, maximal 23 Grad. Der Sonntag wird ein leicht wechselhafter Tag. Es kann immer wieder mal regnen, örtlich sind auch Gewitter möglich. Die Spitzenwerte bleiben nahezu unverändert.

Zu Beginn der neuen Woche könnte es dann richtig spannend werden. Die Wettermodelle simulieren derzeit eine Kaltfront, die von Nord nach Süd zieht. Am Montagmorgen und am Vormittag liegen die Werte noch im zweistelligen Bereich, dazu fällt schauerartiger Regen. Bei Durchzug der Kaltfront, etwa gegen Nachmittag, kühlt es rasch ab. Dann könnte der Regen sogar in Schnee übergehen. tim