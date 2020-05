Wegen Alarm in Getränkemarkt

Schwäbisch Gmünd. Ein Hubschrauber der Polizei kreiste am Donnerstagabend über Gmünd. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, habe es einen Alarm in einem Getränkemarkt in der Graf-von-Soden-Straße gegeben. Der Hubschrauber sei wegen eines anderen Einsatzs ohnehin in der Nähe gewesen und habe so geholfen, den Beamten am Boden einen Überblick aus der Luft zu verschaffen. Nach aktuellem Stand geht die Polizei von einem Fehlalarm aus. dav