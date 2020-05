Waldstetten. Der für September geplante Waldstetter Herbst ist abgesagt. Das teilte Bürgermeister Michael Rembold am Freitag mit. „Schweren Herzens“ habe sich die Verwaltung zu diesem Schritt entschlossen. Grund für die Absage sei der Beschluss der Bundesregierung alle Großveranstaltungen – und dazu zähle der Waldstetter Herbst, so Rembold – bis 31. August zu untersagen. Und ob es ab September diesbezüglich Lockerungen gebe, sei zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss, erklärt der Schultes die Entscheidung der Verwaltung. Zumal während des Waldstetter Herbsts „sowohl Abstands- als auch Hygienevorschriften nicht eingehalten werden könnten“. Daher sei eine Veranstaltung in dieser Größenordnung wie der Waldstetter Herbst „bis vorerst Ende des Jahres nicht möglich“.

Derzeit gibt es im Waldstetter Rathaus Überlegungen, den Gewerbefrühling 2021 in Zusammenarbeit mit dem Handels- und Gewerbeverein als Fest im Ortskern zu veranstalten – quasi als Ersatz für den nun abgesagten Waldstetter Herbst.