Neues Reclambuch von Bast

Der Abtsgmünder Künstler Alfred Bast hat nun bereits Buch 39 herausgegeben. Es umfasst die Zeit vom 1. Mai bis 30 Juni 2019. Die aktuelle Situation schaffe radikal neue „Wahrnehmungs-Koordinaten“, schreibt Bast dazu: „So erscheint unter einem völlig neuen Licht, was ganz selbstverständlich war: Nähe, Berührung, Begegnungen in öffentlichen Räumen, Veranstaltungen, das pulsierende körpernahe, (manchmal zu nahe, in U-Bahnen zum Beispiel). Angewiesen und reduziert auf technische Medien, die glücklicherweise meistens funktionellen. „

Einzusehen ist das neue Notizbuch unter https://www.reclam.de/special/alfred_bast_7