Visiere statt Masken auf dem Schulhof

Bildung In der Schule für Hörgeschädigte läuft der Wiedereinstieg in den Schulalltag nach wenigen Tagen „wie am Schnürchen“.

Schwäbisch Gmünd. Auch in St. Josef, der Gmünder Schule für Hörgeschädigte, wurde der Schulbetrieb für die Abschlussklassen wieder aufgenommen. Und schon am dritten Tag lief alles „wie am Schnürchen“. In den ersten beiden Tagen mussten sich die Schüler jedoch erst daran gewöhnen, sich beim Betreten des Schulhauses die Hände zu desinfizieren und die „neue Verkehrsführung“ zu beachten. Manche Treppenhäuser wurden in Einbahnstraßen umgewandelt – auf allen Fluren erinnern Bodenmarkierungen an den Mindestabstand von 1,5 Metern. Und auf dem Schulgelände und im Schulgebäude herrscht Maskenpflicht. Da die meisten hörgeschädigten Schüler zum Verstehen jedoch von den Lippen des Gegenübers ablesen müssen, können sie zwischen der klassischen Mund-Nasen-Maske und einem Gesichtsvisier wählen.

Sobald die schriftlichen Prüfungen der Werkreal- und Realschule sowie das Abitur geschrieben sind, werden weitere Klassen in den Schulbetrieb zurückgeführt, teilt die Schulleitung mit. Die anderen Kinder und Jugendlichen werden weiterhin über die Lernplattform mit Arbeitsmaterialien versorgt und per Videokonferenzen betreut.