Motorradkleidung verhindert Schlimmeres

Essingen. Danke der getragenen Schutzkleidung wurden zwei Motorradfahrer bei einem Unfall am Freitagmittag auf der B29 bei Essingen nur leicht verletzt. Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr befuhren ein 76- und 63-jähriger Motorradfahrer hintereinander die B 29 von Aalen in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe der Abzweigung nach Essingen-Forst musste der 63-Jährige verkehrsbedingt an der Ampel abbremsen. Der dahinterfahrende 76-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Motorradfahrer fielen laut Polizeiangaben auf die Straße. Trotz leichter Verletzungen musste der 63-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An den beiden Yamahas entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.