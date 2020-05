„Unicorn“ bis ins neue Jahr

Die Ausstellung „The Last Unicorn - Das Einhorn im Spiegel der Popkultur“ sollte schon am 22. März öffnen und startet nun wegen der Corona-Pause am 31. Mai. Dafür endet sie nicht wie geplant am 30. August, sondern erst am 10. Januar 2021.

Die Ausstellung, basierend auf dem gleichnamigen Zeichentrickfilm und dem 1968 erschienenen Roman von Peter S. Beagle dreht sich um die gesellschaftliche Frage „,wer bin ich, wer darf ich sein“, sagt Museumsleiter Dr. Max Tillmann. 80 ausgewählte Werke verschiedener Epochen und Gattungen treten in den farbintensiv gestalteten Ausstellungsräumen in einen beziehungsreichen Dialog. Der Bogen spannt sich von Albrecht Dürer über Emanuel Leutze, Max Ernst, Marc Chagall, Nan Goldin und Ed Ruscha bis zu zeitgenössischen Werken internationaler Künstler, die den Surrealismus wie auch die psychedelische Farbigkeit und Ästhetik der 1980er Jahre ansprechen. kust