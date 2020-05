Jetzt dabei sein: Konzerte zum Muttertag im eigenen Wohnzimmer

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Es ist ein Tag zum Feiern. Es ist Muttertag. Ein Tag, an dem besonders die Mamas an erster Stelle stehen. Aber dieses Jahr ist es in vielen Familien anders. Viele können sich nicht sehen - Grund sind Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote in Pflegeheimen und Krankenhäuser. Auch das gemeinsame Essengehen fällt in diesem Jahr flach.

Ein Muttertag ohne Muttertagskonzert: Das kommt nicht in Frage, dachte sich der Stadtverband Musik und Gesang Schwäbisch Gmünd, die Musikschule Aalen und alle Aalener Musikvereine.

