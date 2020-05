Am Abend sinkt die Schneefallgrenze auf rund 500 Meter

Fans von abwechslungsreichem Wetter kommen zum Wochenstart voll auf ihre Kosten. Denn der Montag wird sehr spannend. Am Vormittag ist es noch mild, maximal 16 Grad. Allerdings kann es schon häufig regnen. Bei Durchzug der Kaltfront am späten Nachmittag/frühen Abend sinkt die Schneefallgrenze dann langsam auf rund 500 Meter ab. Je nach Höhenlage liegen die Werte am Abend (gegen 18 Uhr) nur noch bei 2 bis 5 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es anfangs noch bewölkt, nach Mitternacht reißen die Wolken mehr und mehr auf. Die Tiefstwerte liegen bei sehr kalten +1 bis -5 Grad. Am Dienstag tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken. Die Höchsttemperatur liegt kühlen 13 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag sind viele Wolken unterwegs, maximal 16 Grad. Am Freitag kann es vereinzelt etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad. Es steht also eine ziemlich kühle Woche an.