Unbekannte werfen Holz auf die Gleise

Lorch-Waldhausen. Auf der Bahnstrecke zwischen Waldhausen und Plüderhausen ist es am Samstag gegen 6 Uhr aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu einem Unfall mit einem Regionalzug gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten bislang unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen zwischen 1 Uhr und 6 Uhr diverse Materialien einer Brückenbaustelle auf die darunter verlaufende Bahnstrecke geworfen. „Unter den Gegenständen befanden sich zum Teil sechs Meter lange Holzlatten, Baustellenabsperrungen sowie deren massive Betonfüße“, so die Polizei weiter.

Die sinnlose Tat blieb nicht folgenlos: Als gegen 6 Uhr ein Regionalzug Richtung Stuttgart den Bereich passierte, konnte der Lokführer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste eine auf den Gleisen liegende Holzlatte, welche durch den Aufprall aus dem Gleisbereich geschleudert wurde. „Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt“, so die Polizei. Für die darauffolgenden Aufräumarbeiten und die Spurensicherung der alarmierten Bundespolizei musste die Strecke zeitweise gesperrt werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon (0711) 870350 zu melden.