Zeigt her eure Masken! Wir suchen die kreativsten, lustigsten und schrägsten Selfies mit Ihren Masken. Genervt von den Masken? Wir wollen wissen: Bevormundung oder schickes Accessoire? Schicken Sie Ihre Bilder und Meinungen per Mail an: redaktion@sdz-medien.de - unter allen Einsendern verlosen wir eine kleine Überraschung. Eine Auswahl der kreativsten Einsendungen zeigen wir dann auch in der Zeitung.