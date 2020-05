Luftkanone schießt auf Kerzen

Áalen. Dr. Rhino ist mal wieder in seinem Labor und sorgt diesmal für einen eher leisen „Knalleffekt“. Für die Luftkanone benötig ihr eine Plastikflasche, einen Luftballon und eine Schere.

Und so geht’s: Zunächst die Plastikflasche nach etwa einem Drittel (von der Öffnung ausgehend) abschneiden. Den Luftballon etwa mittig durchschneiden. Den Teil mit dem Luftballonhals braucht ihr nicht. Den restlichen Luftballon nun über das abgeschnittene Ende der Plastikflasche spannen – fertig ist die Luftkanone. Um sie zu benutzen, müsst ihr nur an der Luftballonmembran ziehen und sie ruckartig loslassen. Testet Eure Luftballonkanone doch gleich mal an einem brennenden Teelicht. Die Kanone ein paar Zentimeter vor dem Teelicht platzieren, kurz an der Membran ziehen – das Teelicht erlischt.

Die Erklärung: Durch das Zurückziehen und wieder Loslassen der Luftballonmembran wird die sich im Flaschenhals befindende Luft superschnell herausgedrückt. Dieser kleine Luftstrom ist so stark, dass er sogar eine Kerze auspusten kann. Viel Spaß beim Nachmachen!