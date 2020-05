Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.16 Uhr: Das Wetter mit Tim Abramowski: Nach einer sehr kalten Nacht, gibt heute eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 10 bis 14 Grad. 10 Grad werden es in Neresheim, 11 in Bopfingen, 12 in Ellwangen, 13 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 14 Grad. Weitere Wetteraussichten gibt's im Video.

6.08 Uhr: Auf den Straßen und Schienen im Ostalbkreis ist es heute Morgen noch ruhig. Fahrend Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.

6.05 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt im Ostalbkreis bis 7 Uhr vor Frost. Zwischen 0 °C und -2 °C tritt leichter Frost auf. In Bodennähe wird leichter Frost bis -4 °C erwartet.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.