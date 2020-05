47-Jährige im psychischen Ausnahmezustand

Schwäbisch Gmünd. Eine 47-jährige Frau versuchte am Montagabend einen Polizeibeamten mit einer massiven Statue auf den Kopf zu schlagen. Laut Polizeiinformationen befand sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand.

Zuvor wurden die Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd in die Waldauer Straße gerufen, da die Frau Gegenstände vom Balkon geworfen hatte. Beim Eintreffen der Polizei verbarrikadierte sich die 47-Jährige in einem Zimmer. Als die Polizisten die Türe öffneten, schlug die Frau mit einer circa 30 cm großen und massiven Statue in Richtung Kopf eines Beamten. Dieser konnte den Schlag abwenden. Da die 47-Jährige zuvor angedroht hatte, aus dem Fenster zu springen, wurde die Feuerwehr verständigt, welche den möglichen Sprung aus dem dritten Stock absichern sollte. Erst nach massiver Gegenwehr der Frau gelang es der Polizei sie zu überwältigen und mittels Drehleiter aus der Wohnung zu holen. Die 47-Jährige, die sich selbst mehrere Schnittverletzungen zugefügt hatte, wurde in eine Fachklinik gebracht.