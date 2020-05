Verkehr Einhorn-Tunnel nachts gesperrt

Schwäbisch Gmünd. Autofahrer können am Donnerstag, 14. Mai, von 19.30 bis 24 Uhr nur durch die Gmünder Innenstadt und nicht unten drunter hindurch fahren. Der Grund: In dieser Zeit ist der Einhorn-Tunnel für den Verkehr gesperrt. Wie die Gmünder Stadtverwaltung mitteilt, werden dringende Arbeiten an den Blockfugen durchgeführt. Die Umleitung erfolgt über die Lorcher Straße, Remsstraße, Aalener Straße und umgekehrt.