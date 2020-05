Im Heubacher Nähstüble entstehen Schutzmasken

Heubach. Weit mehr als 600 Mund-Nase-Schutzmasken haben die Damen des Heubacher DRK-Nähstübles gefertigt und verteilt – an die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Gmünd, an die Tagespflegemitarbeiterinnen, an die Ehrenamtlichen von Bürgermobil Heubach und Strickkreis. Genäht wurde in Heimarbeit. Die Schutzmasken werden gerne zugunsten einer Spende für die Demenzstiftung abgegeben.

Weitere Infos: Andreas Lasermann, DRK-Sozialdienst, Tel. (07171) 350656..