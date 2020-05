Oliver Pocher schaut beim DRK Aalen vorbei

Was er auf der Ostalb getan hat, gibt es in einem kleinen Video zu sehen.

Aalen. Heimlich, still und leise hat sich der Komiker und Fernsehmoderator Oliver Pocher nach Aalen begeben. Doch wieso hat es den TV-Moderator auf die Ostalb verschlagen? Er hat den Helferinnen und Helfern des Aalener DRK in der Corona-Krise über die Schulter geschaut und Einblicke in Rettungsdienst, Blutspende, Essen auf Rädern und das Betreute Wohnen erhalten.

In einem Video Ausschnitt gibt es einen Vorgeschmack auf das, was es an diesem Freitagabend um 23.15 Uhr in seiner Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" auf RTL zu sehen gibt.