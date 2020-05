Drastischer Einbruch der Gäste- und Übernachtungszahlen

Bis zu Beginn der Corona-Krise verzeichnete der Tourismus in Baden-Württemberg neun Rekordjahre in Folge.

Stuttgart. Das Statistische Landesamt hat am Freitag ,15. Mai, die Gäste- und Übernachtungszahlen für das erste Quartal 2020 in Baden-Württemberg bekanntgegeben. Nach nochmals erheblichen Steigerungen zu den Rekordwerten im Vorjahr in den Monaten Januar und Februar gab es einen drastischen Einbruch in Folge der Corona-Pandemie im März. „Diese alarmierenden Zahlen zeigen, dass die Krise zahlreiche Betriebe in eine existenzbedrohende wirtschaftliche Lage gebracht hat", so Tourismusminister Guido Wolf.

Bis zu Beginn der Corona-Krise verzeichnete der Tourismus in BadenWürttemberg neun Rekordjahre in Folge. Mehr als 390.000 Arbeitsplätze hängen von ihm ab, er sorgte zuletzt für ein jährliches Bruttoumsatzvolumen von mehr als 25 Milliarden Euro im Jahr in Baden-Württemberg. 2019 lag die Zahl der erfassten Übernachtungen im Land bei knapp 57,2 Millionen, was gegenüber 2018 noch eine Steigerung um 4,2 Prozent bedeutete.

Ab 29. Mai können die weiteren Beherbergungsbetriebe, insbesondere Hotels, sowie Freizeitparks und sonstige touristische Einrichtungen ihren Betrieb wiederaufnehmen. "Nach unseren Rückmeldungen ziehen die Buchungen für den Sommer auch bereits wieder leicht an", so Wolf. Dennoch sei klar: Ohne wirtschaftliche

Unterstützung werden im Tourismus zahlreiche Betriebe nicht überleben. Da braucht es weitere Hilfen, damit der Tourismus wieder zu der wirtschaftlichen Stütze für Baden-Württemberg wird, die er vor der Krise war.

Für Gastronomie und Hotellerie liegt ein fertiges Sofortprogramm auf dem Tisch. "Wir können schnell tausenden Betroffenen in Gastronomie und Hotellerie unmittelbar helfen", meint Wolf.



Für die Speisegastronomie gibt es mit den Öffnungen unter reduzierter Auslastung ab Montag, 18. Mai, eine erste Perspektive, ebenso wie für Ferienwohnungen und Campingplätze für Gäste, die sich selbst versorgen .