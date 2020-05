Am Dienstag scheint wieder häufig die Sonne

Am Dienstag wird das Wetter auf der Ostalb wieder ordentlich. Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken bei maximal 20 bis 24 Grad. 20 Grad werden es in Neresheim, 21 in Bopfingen, 22 in Ellwangen, 23 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 24 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 11 bis 7 Grad. Am Mittwoch tagsüber gibt es eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken, maximal 24 Grad. Der Trend für den Feiertag sieht klasse aus. Es gibt viel Sonnenschein bei maximal 25 Grad. Am Freitag sind dann schon wieder mehr Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch häufig zeigen. Die Höchsttemperatur liegt bei 25 Grad. Der Samstag wird ein eher wechselhafter Tag.