Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7.30 Uhr: Seit dem gestrigen Montag gibt es weitere Lockerungen der bisherigen Einschränkungen im öffentlichen Leben. Die Ostalb-Mobil-Unternehmen reagieren darauf und fahren spätestens ab Mittwoch, 20. Mai, wieder zum regulären Fahrplan. Das heißt, dass dann auch die Spätfahrten wieder angeboten werden.

Bitte folgende Abweichungen beachten: Bei Stadt-Bus Gmünd werden die Spätkurse bereits ab Montagabend, 18. Mai, gefahren. Die Linie zu den Limesthermen in Aalen und der Freizeitbus in Aalen fahren noch nicht. Die Spätfahrten Aalen – Heidenheim und zurück entfallen weiterhin Im Schienenverkehr ist das Angebot bis nach den Pfingstferien noch geringfügig reduziert. Zudem verkehren an den beiden Freitagen, 22. und 29. Mai, die Busse nach dem regulären Schulfahrplan.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.OstalbMobil.de

7.20 Uhr: Auch für 2020 können ortsansässige Vereine, die zum kulturellen Leben der Stadt beitragen, Fördermittel beantragen. Die Stadt Aalen unterstützt die Vereine mit kultureller Zielsetzung auf Grundlage der allgemeinen Förderrichtlinien. Wie bisher können Zuschüsse wie zum Beispiel für die Reparatur von Instrumenten oder die Erstattung der Nutzungsgebühren städtischer Proberäume beim Kulturamt beantragt werden. Unter „Kulturförderung“ sind auf www.aalen.de alle erforderlichen Anträge zu finden.

7.05 Uhr: Das könnte 2032 die Wirklichkeit sein: Die Hornbergschule in Mutlangen besteht aus „einem“ Gebäude, zusammengefügt aus dem derzeitigen Haus 1 und Haus 3. Beide Häuser sind durch ein neues Gebäude miteinander verbunden - und beide haben sich ziemlich verändert: Haus 3 ist aufgestockt, Haus 1 hat all die Anbauten nicht mehr, die derzeit viel Heizenergie „fressen“. Was ist mit Haus 2?

Haus 2 gibt es gar nicht mehr. Dort, wo es derzeit steht, ist das Herzstück der Außenanlagen, ein gemeinsamer, attraktiver Platz, teil der Magistrale, die kerzengerade durch den ganzen Schulcampus verläuft - ein Weg, den alle Schüler gehen, mit Treffpunkten zum Verweilen, zum Teil nutzbar für kleinräumige Veranstaltungen.

6.45 Uhr: Auch an diesem Dienstag wird die Ostalb von der Sonne verwöhnt. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad. Die Spitzenwerte gibt es rund um Schwäbisch Gmünd, wie unser Wetterblogger Tim Abramowski weiß. Die weiteren Aussichten hat er wie immer in seinem Blog parat.

6.30 Uhr: Fünf Jahre ist es her, dass S. in Bettringen über Wochen Brände gelegt hat. Am gestrigen Montag hat das Landgericht in Ellwangen entschieden, dass der mittlerweile 42-Jährige in vier Wochen freikommt. Dann hat er seine fünfjährige Freiheitsstrafe verbüßt - davon hat er drei Jahre in der Psychiatrie verbracht. Redakteurin Julia Trinkle war bei der Verhandlung dabei.

6.15 Uhr: Auch die Züge rollen pünktlich los - keine Verspätung von der Bahn gemeldet. Der Zugverkehr scheint aus dem Corona-Modus zu kommen. Verkehrsminister Hermann zeigt sich mit der Qualität des Notangebots zufrieden. Doch bis zum Normalbetrieb dauert es noch etwas.

6.05 Uhr: Starten wir mit einem Blick auf die Straßen der Ostalb am Dienstagmorgen: Keine Staus zu melden. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.