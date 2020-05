In genau einem Monat soll das DRK-Zentrum in Straßdorf in Betrieb gehen

Neubau Die letzten Arbeiten am Neubau des Pflege- und Dienstleistungszentrums des Deutschen Roten Kreuzes in Straßdorf laufen. Derzeit werden vor allem die Außenanlagen noch gestaltet. In exakt einem Monat, am 20. Juni, soll die Anlage – wegen Corona nur in kleinem Rahmen – ihrer Bestimmung übergeben werden, sagt die Pressesprecherin des DRK-Kreisverbands Schwäbisch Gmünd, Stella Hammele. Das neue Zentrum liegt direkt am Dorfplatz und prägt künftig die Straßdorfer Ortsmitte. wof/Foto: Tom