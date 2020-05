Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.15 Uhr: Nun der Blick auf die Straßen der Ostalb. Es werden keine Staus oder Verkehrsbehinderungen gemeldet.

Wieso es jedoch momentan auf der vierspurigen Bundesstraße 29 zwischen den Anschlussstellen Lorch-West und Lorch-Ost enger hergehen wird: Die Fahrbahnen wurden vom Ostalbkreis in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils einen Fahrstreifen reduziert. Der Ostalbkreis wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart beauftragt, die Schutzplanken in den Mittelstreifen von autobahnähnlichen Bundesstraßen auf ein H4 System umzurüsten

6.03 Uhr: Liebe Bahnpendler, wer mit dem IC aus Stuttgart Richtung Aalen möchte, muss mit einer kleinen Verspätung rechnen. Die Bahn meldet, dass die Abfahrt (geplant 6.05 Uhr) sich um 10 Minuten verzögert.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.