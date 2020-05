Das neue Mögglinger Baugebiet „Im Hardt“ aus der Vogelperspektive

Baugebiet Wie Bürgermeister Adrian Schlenker auf Nachfrage mitteilt, sind die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Im Hardt“ in Mögglingens Norden, die im Juli vor einem Jahr begonnen hatten, hervorragend verlaufen. „Wir sind hier absolut auf der Zielgeraden und können das Baugebiet voraussichtlich bereits im Juni freigeben.“ Ursprünglich war September angedacht. „Ich bin mir sicher, dass sich die Bauherren ebenso über diese sehr schnelle Erschließung freuen wie wir.“ Die 51 Bauplätze seien fast vollständig vergeben. Die meisten auch notariell verkauft. „Sowohl die Erschließung als auch der Verkauf haben also so richtig geflutscht“, freut sich Schlenker. Wann der Einzug für die Häuslebauer ist, hänge davon ab, ob diese ein Fertighaus errichten oder konventionell bauen. Im ersteren Fall könnten sicherlich die ersten Bauherren noch in diesem Jahr einziehen. dav/Foto: Luftbildservice Dieterle