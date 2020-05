Quiz: Wie gut kennen Sie sich mit den kommenden Feiertagen aus?

Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam - Was hat es mit den Feiertagen auf sich? Testen Sie ihr Wissen in unserem Quiz.

Die kommenden christlichen Feiertage zählen zu den Hochfesten. Viele freuen sich über die arbeitsfreien Tage. Doch was wird an Himmelfahrt eigentlich gefeiert und was ist das Pfingstwunder? Immer weniger Menschen wissen, was der Hintergrund dieser christlichen Hochfeste ist.

Wir haben Wissenswertes zu den drei Festen in einem Quiz zusammengefasst. Testen Sie ihr Wissen rund um Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam Wie gut kennen Sie sich aus?