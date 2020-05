Unfallflucht in Lorch

Lorch. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer stieß mit einem 42-jährigen BMW-Lenker auf der B 29 zusammen und fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung Stuttgart. Zuvor wollte der 42-Jährige, kurz vor einer Baustelle im Bereich Lorch, von der linken auf die rechte Spur wechseln. Dabei stieß er mit dem Heck des Lkws zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden am BMW von mehreren hundert Euro. Laut Polizeiinformationen ereignete sich dieser Unfall am Mittwoch gegen 17.45 Uhr. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer: 07171/358-0 zu melden.