Fünf Abgeordnete sind sich einig: Grundrechte sind nicht in Gefahr

Schwäbisch Gmünd / Aalen. Die fünf Bundestagsabgeordneten der Wahlkreise Gmünd-Backnang und Aalen-Heidenheim sehen die Grundrechte der Deutschen durch die Einschränkungen in der Corona-Krise nicht in Gefahr. Dies ist eine Erkenntnis aus vier Fragen, die die Gmünder Tagespost und die Schwäbische Post an Norbert Barthle (CDU), Roderich Kiesewetter (CDU), Leni Breymaier (SPD), Christian Lange (SPD) und Margit Stumpp (Bündnis 90 / Die Grünen) gerichtet haben.