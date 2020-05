Schwäbisch Gmünd.Die Gmünder kannten ihn als langjährigen HNO-Arzt, in der Oldtimerszene hatte er sich mit seinen Porsche-Fahrzeugen über die Region hinaus einen Namen gemacht. Jetzt ist Dr. Elmar Schmid im Alter von 62 Jahren gestorben. Elmar Schmid studierte Medizin an der Uni Ulm, sammelte medizinische Erfahrungen in Frankreich und konnte 1984 eine Stelle als Assistenzarzt antreten. Wenige Jahre später nutzte er die Gelegenheit, sich in Schwäbisch Gmünd als HNO-Arzt niederzulassen. Vergangenes Jahr feierte er ein besonders Jubiläum: er war 30 Jahr Belegarzt am Stauferklinikum. Mehr als 12 000 Patienten hat er in der Zeit operativ behandelt. Elmar Schmids große Freizeitbeschäftigung galt den Oldtimern. Angetan haben es ihm die alten Porsche 356 und die darauf folgenden 911 und 912. Hinterm Steuer dieser Autos fühlte er sich glücklich. Oldtimertreffen in der Region, Ausfahrten im In- und Ausland, ließ er sich nicht entgehen. kust