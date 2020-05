Sieben paar Schuhe aus Gmünder Geschäft geklaut

Schwäbisch Gmünd. Mitarbeiter der Stadt bemerkten am Sonntagmorgen gegen 3.25 Uhr, dass an einem Ladengeschäft am Marktplatz eine Schaufensterscheibe eingeschlagen war und Teile aus dem Ladengeschäft auf dem Boden vor dem Gebäude herumlagen. Wie erste Ermittlungen ergaben, hatten Unbekannte die Scheibe eingeschlagen und aus den hinter dem Fenster gelagerten Schuhkartons sieben Paar Schuhe entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171)3580.