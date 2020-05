Einbruch in Schechinger Freibad

Schechingen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen drang ein bislang unbekannter Einbrecher in das Gelände des Schechinger Freibades in der Langenstraße ein. Laut Polizeiinformationen wurde am dortigen Kassenhäuschen eine Scheibe aufgedrückt und anschließend das Kassenhäuschen betreten. Der unbekannte Einbrecher nahm die Registrierkasse mit und öffnete diese auf dem Parkplatz. Der Sachschaden beträgt, laut Polizei, 50 Euro.