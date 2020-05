Am Dienstag scheint häufig die Sonne

Am Dienstag wechseln sich auf der Ostalb wieder Sonne und teils dichte Wolken ab. Ganz vereinzelt kann sich auch noch der ein oder andere kurze Schauer bilden - die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber relativ gering. Die Spitzenwerte liegen bei 16 bis 20 Grad. 16 Grad gibts in Neresheim, 17 in Bopfingen, 18 in Ellwangen, 19 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 20 Grad. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 7 bis 2 Grad. Am Mittwoch tagsüber gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, maximal 22 Grad. Bis zum Wochenende ändert sich beim Wetter kaum etwas. Die Spitzenwerte liegen bei knapp über 20 Grad.