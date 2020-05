Was soll der Grund kosten?

Waldstetten. Eigentlich sollten Bürger, die auf einen Bauplatz im Wißgoldinger Neubaugebiet Holderweg hoffen, im Gemeinderat am Montag erfahren, was sie der Quadratmeter Grund kosten wird. Doch Verwaltung und Gemeinderäte haben die Entscheidung verschoben. Der Strand der Dinge: 210 Euro pro Quadratmeter Baugrund hat dieVerwaltung aufgrund verschiedener Werte wie Entwässerungs- und Erschließungsbeitrag vorgeschlagen. Zu viel, sagten die Wißgoldinger Ortschaftsräte im Waldstetter Gemeinderat. Ortsvorsteherin Monika Schneider etwa argumentierte mit der Sorge, dass dieser Preis jungen Familien zu hoch sei. Cornelia Dangelmaier wies auf den Erhalt von Kindergarten und Schule hin. Volker Pitzal nannte eine Preissteigerung von 40 Prozent zum letzten Baugebiet. Bürgermeister Michael Rembold und Kämmerer Gerhard Seiler argumentierten mit gestiegenen Erschließungskosten und Gerechtigkeit gegenüber Häuslebauern in Weilerstoffel, die eine vergleichbare Preissteigerung erlebten. Räte und Verwaltung wollen nun im Gespräch einen Kompromiss finden.