Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.50 Uhr: In einer gemeinsamen Videokonferenz haben die Oberbürgermeister von Gmünd, Tübingen und Schorndorf sich an das Land gewandt: Sie appellierten den Städten und Gemeinden mehr Verantwortung beim weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie zu geben. Worum es in der Konferenz des Weiteren ging, können Sie im Artikel nachlesen.

6.35 Uhr: Wir können uns heute auf mehr Sonnenschein einstellen. Zwar teilt sich die liebe Sonne den Himmel mit ein paar Wolken, aber es bleibt überwiegend freundlich. Die Spitzenwerte liegen bei 16 bis 20 Grad. Die Details hat Tim Abramowski im Wettervideo zusammengefasst.

6.20 Uhr: Bei der Bekämpfung des Coronavirus will die Bundesregierung weiterhin an verbindlichen Vorgaben festhalten. Das Bundeskanzleramt will die Corona-Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli verlängern, dabei aber leichte Lockerungen ermöglichen. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor.

6.15 Uhr: Die Hegelstraße in Aalen ist fünf Monate dicht. Grund dafür sind Tiefbauarbeiten.

6.05Uhr: Auch auf den Schienen werden aktuell von der Bahn keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.03 Uhr: An diesem Dienstagmorgen ist es auf den Straßen im Ostalbkreis noch ruhig. Fahren Sie dennoch vorsichtig und kommen Sie gut zur Arbeit.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wunderschönen Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.