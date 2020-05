Zwei Männer greifen 33-Jährige an

Böbingen. Wie die Polizei meldet, wurde eine Frau am Montag von zwei Männern angegriffen. Gegen 22.15 Uhr am Montagabend rief eine 33-Jährige die Polizei um Hilfe, da sie ihren Angaben nach von zwei Männern geschlagen wurde. Als Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers an einem Parkplatz in der Rosensteinstraße eintrafen, konnte dort nur noch die Frau angetroffen werden. Die 33-Jährige, die mehrere Prellungen im Gesicht und mehrere kleinere blutende Wunden hatte, wurde ins Krankenhaus gebracht. Entsprechende Ermittlungen gegen die beiden 37 und 39 Jahre alten Männer wurden aufgenommen.