Brandschaden höher als zunächst geschätzt

Großbrand Bis 3.40 Uhr am Dienstagmorgen waren Feuerwehrleute damit beschäftigt, auch die letzten Glutnester in einem niedergebrannten Bauernhaus auf dem zu Urbach gehörenden Wellingshof zu löschen. Die Polizei hat die Schätzung des Sachschadens von ursprünglich 250 000 auf 400 000 Euro nach oben korrigiert. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. 82 Feuerwehrleute aus Urbach und Umgebung waren im Einsatz gewesen, nachdem der Brand am Montagabend ausgebrochen war. wof/Foto: Benjamin Beytekin