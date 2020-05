Pfingstferien: Alle Freizeiten sind abgesagt

Aalen. Wegen der aktuellen, noch bis 15. Juni geltenden Corona-Verordnung können keine Kinder- und Jugend-Freizeitmaßnahmen wie seither üblich in den Pfingstferien stattfinden. Darauf macht das Jugendreferat des Ostalbkreises nach Abstimmung mit den zuständigen Stellen und in Kooperation mit dem Kreisjugendring Ostalb aufmerksam.

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bisher nur mit Angehörigen eines weiteren Haushaltes erlaubt. Gruppen beziehungsweise Kinder aus verschiedenen Haushalten dürfen sich nicht treffen. Gruppenverpflegungen und Nutzung von Gemeinschaftswaschräumen sind untersagt. Für die Sommerferien empfiehlt das Kreisjugendreferat Veranstaltern, noch keine Entscheidungen zu treffen. Die Landesregierung hat angekündigt, voraussichtlich am 5. Juni ein Konzept für Ferienprogramme, Standranderholungen oder Kinderspielstädte zu veröffentlichen.

Rückfragen können an das Kreisjugendreferat gestellt werden per E-Mail an info@kjr-ostalb.de oder telefonisch unter (07361) 503-1465.