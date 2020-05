Wengenmayr steigt dem Rathaus aufs Dach

Konzert Endlich wieder Livemusik: An diesem Mittwoch, 27. Mai, unterhält der Aalener Pianist Claus Wengenmayr die Besucher in der Stadt von 12 bis 13 Uhr vom Rathausdach aus. Musikalisch liegt sein Schwerpunkt auf Blues, Rock und Pop der 70er Jahre. Am 3. Juni sind die Stumpfes dran. Foto: Jan Walford